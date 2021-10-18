«Безумец, шизофреник». Свидетель рассказал о нападении Макгрегора на диджея

Итальянский певец Бенджи Максоло рассказал подробности инцидента с избиением Конором Макгрегором итальянского диджея Франческо Факинетти.



«Я был там со своей женой, и вот что случилось. Это нанесло травму мне, моей жене и всем присутствующим. Конор пригласил нас в отель в Риме на вечеринку. Два часа мы шутили и смеялись, пили и ели, вокруг царила дружеская атмосфера. Всё шло хорошо, в три часа ночи моя жена сказала, что хочет спать и мы попрощались с Конором. Спортсмен настаивал на том, чтобы мы остались, после чего Факинетти вмешался, приглашая нас остаться подольше.



Затем просто так, без уважительной причины, Конор нанёс удар Франческо. Настоящий удар. Он разбил ему губу, Франческо отлетел. Охранники Конора остановили его, иначе он бы двинулся дальше. Безумец, шизофреник. Мы просто проводили время в дружеской обстановке.



Он разбил лицо Франческо, было много крови. Мы просто убежали через запасной выход. Я на стороне Франческо, и если мне нужно будет явиться в суд для дачи показаний, я это сделаю.



Человек, который способен убить голыми руками, как Конор, должен быть в тюрьме за такое. Что, если бы его не остановили? То, что я вам сказал — чистая правда, не понимаю, почему люди говорят, что выдумываю. Мне плевать, что он — мировая знаменитость. Он должен отправиться в реабилитационный центр. Многие употребляют наркотики, и каждый может делать со своим телом все, что хочет, но если вы становитесь опасны для окружающих, то нет, стоит навести порядок. Он должен ответить за свои действия, отправившись в тюрьму», — приводит слова Масколо Il Fatto Quotidiano.