Макгрегор нарушил молчание посреди скандала с избиением диджея и оскорбил политтехнолога

Британский государственный деятель, политтехнолог Доминик Каммингс посоветовал бойцу UFC Нейту Диасу не подписывать новый контракт с организацией. В комментариях объявился ирландский боец Конор Макгрегор, находящийся в центре скандала с избиением итальянского диджея Франческо Факинетти.



«Не подписывай новый контракт с UFC, ты заработаешь кучу денег за пределами организации, а Дана Уайт в какой-то момент заключит сделку ради трилогии с Конором Макгрегором, однако вне промоушена у тебя будет больше рычагов воздействия и возможностей заработать деньги. Посмотрите, как они облажались с Жоржем Сен-Пьером, который ждёт истечения контракта», — написал Каммингс в «Твиттере».



«Совет от кого? От этого долговязого, который думает, что он разбирается в бизнесе или что-то в этом роде? Братан. Ты провёл 15 боёв в UFC за 20 тысяч, чтобы получить ещё 20 тысяч в случае победы. 15 чёртовых боёв! В UFC! Глаза лезут на лоб, когда ты получаешь двадцатку до уплаты налогов. Знай, кто сделал тебя», — написал Макгрегор в реплаях.