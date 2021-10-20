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Боец UFC освобождён из-под стражи после обвинений в покушении на убийство своих сестёр

Боец UFC освобождён из-под стражи после обвинений в покушении на убийство своих сестёр
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Мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера, выступающий в легчайшем весе UFC, освобождён из-под стражи. Судья штата Флорида предоставил ему условное освобождение в связи с январским арестом. Об этом сообщает ESPN Deportes.

Бойца обвиняли в неоднократном нанесении ножевых ранений двум своим сёстрам. По итогам судебного заседания Ривера был признан невиновным по причине невменяемости. У бойца диагностировали биполярное расстройство. Ирвину предстоит пройти определённую медицинскую терапию, а также соблюдать ряд требований для нахождения на свободе.

Сообщается, что врач, участвовавший в слушании, заявил, что Ривере может быть разрешено возобновить карьеру в ММА, если все условия его освобождения будут и далее выполняться.

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