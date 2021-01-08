«Я убил своих сестёр». Боец UFC бросился с ножом на близких, ему может грозить казнь

2021 год едва успел начаться, а в UFC уже случился громкий скандал. Откровенно говоря, назвать это просто скандалом язык не поворачивается. 7 января в Бойнтон-Бич (штат Флорида, США) развернулась настоящая трагедия. Боец UFC Ирвин Ривера попытался убить своих сестёр. На данный момент спортсмен арестован без права освобождения под залог.



31-летний мексиканец до недавних пор являлся чемпионом лиги Titan FC в легчайшем весе, а в 2020 году Ирвин осуществил мечту любого бойца, дебютировав в UFC. Первый поединок в промоушене он провёл в мае и проиграл решением судей Гиге Чикадзе. Через три месяца спортсмен завоевал первую победу, справившись с Али Алькайси, а уже в сентябре Ривера снова появился в октагоне. Тогда он встретился с Андре Юэллом, но уступил тому раздельным решением судей. На этом спортивная часть года для Риверы была завершена.

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После этого, судя по социальным сетям спортсмена, он поддерживал форму, проводил время с семьёй (в том числе и недавние рождественские дни) и подыскал себе новое хобби – стрельбу в тире. Вряд ли на тот момент кто-то мог подумать, что это стоит рассматривать как симптом начинающихся проблем. Впрочем, не будем играться во врачей и утверждать, что появившаяся страсть к стрельбе указывает на что-то большее, нежели интерес к такому времяпрепровождению. Тем более что орудие, которое выбрал Ривера для убийства, было совсем не огнестрельным.

Ну а теперь о самой трагедии. В отчёте по делу говорится, что полиция после вызова обнаружила в одном из домов двух девушек 22 и 33 лет. Обе получили серьёзные ножевые ранения. Оказалось, что речь идёт о сёстрах Ирвина Риверы. 22-летняя девушка получила ранения в область спины, головы и рук. Старшей досталось ещё больше, у неё пострадали спина, лицо, руки и кисти. Пострадавшие были срочно доставлены в больницу. Одна из сестёр вскоре рассказала, что они решили приехать к брату и остались у него переночевать. Обе проснулись непосредственно в тот момент, когда их атаковал Монстр.



Сам боец UFC скрылся с места преступления, но вскоре полиция сумела выйти с ним на контакт, а после и задержала. Ирвин сказал: «Я убил своих сестёр».



По словам спортсмена, он зашёл в спальню девушек, когда те спали, и нанёс им несколько ударов ножом. Ривера был уверен, что стал убийцей. При этом он утверждал, что в этом и была его цель, которая была продиктована ему высшими силами.

Так или иначе, если одна из жертв Риверы скончается, ему будет грозить высшая мера наказания, которой в штате Флорида является казнь, кроме того, не исключён и пожизненный срок лишения свободы.



Впрочем, не будем забегать наперёд. Надеемся, что обе несчастные девушки останутся живыми. Хотя уже сейчас ясно, что жизнь некогда счастливой семьи не будет прежней. Что касается дальнейшей карьеры Ирвина, то в ней, вероятнее всего, можно ставить жирную точку. 13 марта ему предстояло провести четвёртый поединок в UFC, но организация уже объявила, что он будет отменён.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, который мог возникнуть в связи с проблемами с психическим здоровьем. Конечно, обвинения вызывают крайнюю озабоченность, и в настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, и любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или медицинское обслуживание, будут определены позднее. Кроме того, UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены никакие бои», — заявил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.



Что ж, если инцидент был спровоцирован проблемами с психикой, то недавнее пожертвование UFC в размере $ 1 млн на исследование мозга как никогда актуально.