Цзинлян — о поединке с Чимаевым: не думаю, что наш бой дойдёт до решения судей
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Китайский боец UFC Ли Цзинлян поделился ожиданиями от боя со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.
«Думаю, что не зря вокруг Чимаева есть вся эта шумиха. Он её заслужил своими выступлениями, и я уважаю это. Но я верю в свою команду, верю в семью и друзей и наконец я верю в себя. В итоге всё будет решено за счёт кулаков. Чьи-то мнения меня не интересуют.
Те, кто видел, как я наношу удары, ещё не знают, как я борюсь, и, признаюсь, мне не терпится показать им это. Не думаю, что наш бой дойдет до решения судей. Верю, что уйду с победой. Для этого у меня есть всё», — приводит слова Цзинляна MMAJunkie.
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