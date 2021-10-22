Цзинлян — о поединке с Чимаевым: не думаю, что наш бой дойдёт до решения судей

Китайский боец UFC Ли Цзинлян поделился ожиданиями от боя со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Поединок состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.



«Думаю, что не зря вокруг Чимаева есть вся эта шумиха. Он её заслужил своими выступлениями, и я уважаю это. Но я верю в свою команду, верю в семью и друзей и наконец я верю в себя. В итоге всё будет решено за счёт кулаков. Чьи-то мнения меня не интересуют.



Те, кто видел, как я наношу удары, ещё не знают, как я борюсь, и, признаюсь, мне не терпится показать им это. Не думаю, что наш бой дойдет до решения судей. Верю, что уйду с победой. Для этого у меня есть всё», — приводит слова Цзинляна MMAJunkie.

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