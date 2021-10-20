Хамзат Чимаев рассказал, станет ли драться с кавказским бойцом

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, поделился мнением о возможности проведения поединка с кавказским бойцом.
«Если UFC поставит бойца с Кавказа, буду ли я с ним драться? Если поединок будет что-то значить, например, это будет бой за пояс, а гонорар будет нормальным, причём и для него он должен быть выгодным, не только для меня. Если есть какие-то плюсы для нас, то почему бы и нет», — сказал Чимаев в интервью на канале ZubaTV в YouTube.
Чимаев не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры. Но в итоге решил вернуться.
В ММА Чимаев одержал девять побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC у него три победы подряд, все они были добыты досрочно.
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