Президент Bellator: я большой фанат Емельяненко и считаю его величайшим бойцом в истории

Президент Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу россиянина Фёдора Емельяненко в бою с американцем Тимоти Джонсоном.

«Знаете, я большой фанат Фёдора и считаю его величайшим бойцом в истории. Его сегодняшнее выступление было невероятным. В 45 лет он выбрасывал удары и комбинации с такой сумасшедший скоростью, я впечатлён. На самом деле Тим (Джонсон) – жесткий парень. Он бил Митриона, Чейка Конго и много других топовых бойцов из тяжёлого дивизиона. Но когда Фёдор выбросил ту трёхударную комбинацию, я про себя сказал: «Вау!». И у меня даже челюсть отвалилась.

Я хочу дать ему время насладиться победой и вернуться к переговорам через 3-4 недели», — передаёт слова Кокера корреспондент «Чемпионата» Денис Дорофеев.

Фёдор не появлялся в октагоне с декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал экс-бойца UFC Куинтона Джексона. Та схватка прошла в Японии. В 2020 году Емельяненко не удалось выступить. Сначала этому помешали жёсткие ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. А позже боец и сам заразился COVID-19.

Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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