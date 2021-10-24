Соглавный бой турнира UFC Вегас 41 Доусон – Гленн завершился вничью

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX проходит турнир UFC Вегас 41. В соглавном бою американец Грант Доусон встретился с соотечественником Риком Гленном.

Бой продлился все три раунда и завершился вничью.

Главным событием вечера станет противостояние между Паулой Костой и Марвином Веттори. Главный бой пройдёт в полутяжёлом весе, а не в среднем, как планировалось изначально.

Ранее стало известно, что Коста не смог сделать требуемый лимит среднего дивизиона UFC. После того как бразилец понял, что не успеет сделать нужный вес, он попросил Веттори согласиться на бой в рамках более тяжёлой весовой категории. Оба бойца подходят к противостоянию после поражения действующему чемпиону Исраэлю Адесанье.