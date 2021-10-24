Американский журналист: будь я советником Фёдора Емельяненко, сказал бы ему заканчивать

Известный американский журналист Майк Бон прокомментировал победу Фёдора Емельяненко над Тимоти Джонсоном и предположил, как дальше сложится карьера россиянина. Напомним, Емельяненко нокаутировал американца в первом раунде главного боя Bellator 269.



«Казалось, что Фёдор точно не фаворит в бою с Джонсоном. Ожидалось, что в октагон выйдет бледная версия Емельяненко, учитывая, что он долго не дрался и успел переболеть коронавирусом. Однако Фёдор словно повернул время вспять и сотворил классный нокаут в стиле ретро.



Будь я советником Фёдора Емельяненко, сказал бы ему заканчивать карьеру прямо сейчас. Но, как показывает история, бойцы редко уходят вовремя. У россиянина ещё один бой по контракту и, с одной стороны, было бы глупо оставить большие деньги на столе, не притронувшись к ним. Мне кажется, Фёдор хочет снова подраться с Бейдером и стать чемпионом Bellator. Это был бы сказочный конец карьеры», — цитирует Бона MMAJunkie.



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