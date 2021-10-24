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Bellator 269: Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон, комментарии спортсменов, реакция болельщиков

«Пусть Дана Уайт плачет горькими слезами». Реакция мира на победу Фёдора Емельяненко
Александр Фролов
Реакция мира на победу Фёдора Емельяненко
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Нокаут Последнего Императора в бою с Тимоти Джонсоном вызвал взрыв эмоций не только в России.

Легендарный Фёдор Емельяненко добился фантастического успеха, зрелищно нокаутировав более молодого и габаритного Тимоти Джонсона. Для легенды российского ММА победа стала юбилейной, 40-й на профессиональном уровне. Триумф Последнего Императора вызвал настоящую бурю эмоций среди звёзд спорта и обычных болельщиков: складывается впечатление, что за Емельяненко болели буквально все. «Чемпионат» собрал самые интересные мнения, связанные с победой нашего великого спортсмена.

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Естественно, одним из первых отреагировал знаменитый Хабиб Нурмагомедов. Непобеждённый чемпион UFC признался, что сильно переживал за соотечественника: «Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — рассказал Нурмагомедов ТАСС.

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Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко, кстати, недавно выигравший бой в промоушене Хабиба, тоже отметил скорость Емельяненко: «Ожидал, что всё так быстро закончится. Федя победил за счёт скорости и манёвренности. Соперник был тяжелее Емельяненко. Фёдор в очередной раз доказал своё величие. Быть в такой форме в 45 лет — дай бог каждому. Это легендарно. Я бы на его месте не заканчивал. Можно сделать ему реванш с Бейдером. Получить пояс — тогда вообще всё будет классно», — отметил Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Экс-чемпион по боксу Константин Цзю тоже считает, что 45-летний Емельяненко держит в уме возможный чемпионский бой в Bellator: «Сейчас у меня состояние полного удовлетворения. Сегодня Емельяненко дал понять, что все слишком рано списали его со счетов. Никакого другого результата и быть не могло. Фёдор уже давно доказал, что он лучший в истории. Его не зря называют Последним Императором. Но завершать карьеру или нет — чисто его решение. На мой взгляд, если бы он не думал о чемпионском бое, не выходил бы на ринг сегодня», — рассказал Цзю Sport24.

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Легенда ММА Олег Тактаров отдал должное блестящим навыкам Фёдора, но одновременно посетовал, что теперь 45-летнему Емельяненко не дадут завершить карьеру: «Соперник был очень опасный. Левша, разница в возрасте. Поразительно, как легко Фёдор с ним разобрался… 45 лет, но и чувство, и скорость на месте. Мои поздравления! Отличный пример команде. Одно расстраивает — теперь его вытянут ещё на три боя минимум — с условиями, от которых будет трудно отказаться. Всё это очень опасно», — написал Тактаров в «Инстаграме».

Подборка мнений от спортсменов была бы неполной без одного из самых ярких бойцов Fedor Team – Вадима Немкова. Чемпион Bellator в полутяжёлом весе тоже считает, что его учителю рано уходить на покой: «Федя был быстрее соперника, здорово попал. Так и думали, что всё закончится в первом или втором раунде. Эта победа о многом говорит. Думаю, Емельяненко ещё выстрелит. Ещё подерётся, рановато заканчивать», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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Иностранные звёзды тоже рассыпались в комплиментах Последнему Императору. В комментариях к видео нокаута в официальном аккаунте Bellator в «Инстаграме» отметились экс-боец Марк Колман, тренер Макгрегора Джон Кавана, действующие спортсмены Нейман Грейси, Патрисио Фрейре и многие другие. Высказывания были достаточно однообразными, но ярко характеризующими эффект, произведённый победой Емельяненко: «Монстр», «Легенда», «По-прежнему величайший» и всё в том же духе. Критических комментариев не оставил практически никто.

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Изучив высказывания звёзд спорта, действующих или закончивших карьеру, переходим к мнениям простых болельщиков. Они зачастую бывают даже более искренни и эмоциональны, хотя порой немного грубоваты.

«Пусть Дана Уайт плачет горькими слезами. Он никогда не сможет сказать, что в его промоушене выступал лучший боец в истории смешанных единоборств. Что бы кто ни говорил про Джона Джонса, Даниэля Кормье или кого-либо ещё», — написал Эндрю Хиггинс.

«Фёдор абсолютно не защищает подбородок. Он идёт в бой как древний рыцарь, полностью открыв забрало. Или нокаутирует он, или его. Это пугает и завораживает одновременно. Обожаю этого парня», — оставил комментарий пользователь ZikiMMA.

«Я бы хотел себе такого деда. Ну, или хотя бы отца. Простой, скромный и одновременно жуткий. Тогда у меня не было бы никаких врагов в школе. Он бы просто приехал за мной один раз, и я стал бы главной звездой», — резюмировал Ник Пенни.

Закачивать бойцовскую карьеру или нет – решать только Фёдору Емельяненко. Тут есть огромное количество «за» и «против», подумать придётся очень серьёзно. Но стоит признать, что даже в 45 лет Последний Император продолжает вызывать огромный интерес во всём мире, причём делает это благодаря достижениям в октагоне, а не громким скандалам. Именно таким должен быть величайший боец в истории смешанных единоборств.

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