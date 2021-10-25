Стал известен следующий соперник Мовсара Евлоева в UFC

Российский и казахстанский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев вернётся в октагон 22 января 2022 года на турнире UFC 270, сообщает MMAFighting. Соперником Евлоева станет грузинский боец Илья Топурия.
Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, что спустя несколько после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.
Топурия провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, одержав 11 побед и 11 раз потерпев поражение. Последний бой Топурия провёл 10 июля против Райана Холла и нокаутировал его на четвертой минуте первого раунда.
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