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Стал известен следующий соперник Мовсара Евлоева в UFC

Стал известен следующий соперник Мовсара Евлоева в UFC
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Российский и казахстанский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев вернётся в октагон 22 января 2022 года на турнире UFC 270, сообщает MMAFighting. Соперником Евлоева станет грузинский боец Илья Топурия.

Евлоев выступает в UFC с 2019 года. За это время он провёл пять поединков и во всех победил. После успеха в схватке с Даводу Мовсар в июне 2021 года поднялся на 13-е место в рейтинге полулёгкого дивизиона. Напомним, что спустя несколько после турнира Евлоев сообщил, что теперь будет представлять в UFC не только Россию, но и Казахстан.

Топурия провёл в смешанных единоборствах 22 поединка, одержав 11 побед и 11 раз потерпев поражение. Последний бой Топурия провёл 10 июля против Райана Холла и нокаутировал его на четвертой минуте первого раунда.

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