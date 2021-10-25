Пауло Коста не собирается менять весовую категорию после провала весогонки

Боец UFC Пауло Коста заявил, что не собирается переходить в полутяжёлый вес, несмотря на сложности с весогонкой перед турниром UFC Вегас 41, где он встречался с Марвином Веттори.



«Этот парень вернётся в дикую среду опаснее, чем когда-либо. Средний вес. Яростный боец в 85 кг. Спасибо моим людям», — написал Коста в своём «инстаграме».

Поединок Косты и Веттори завершился победой Марвина единогласным решением судей.



Коста не смог сделать требуемый лимит среднего дивизиона UFC. Когда бразилец понял, что не успеет сделать нужный вес, он попросил Веттори согласиться на бой в рамках более тяжёлой весовой категории. Оба бойца подходили к противостоянию после поражения от действующего чемпиона — Исраэля Адесаньи.