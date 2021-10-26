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Гловер Тейшейра рассказал, как его огорчила победа Фёдора Емельяненко

Гловер Тейшейра рассказал, как его огорчила победа Фёдора Емельяненко
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Известный боец UFC Гловер Тейшейра поделился впечатлениями от боя Фёдора Емельяненко с Тимоти Джонсоном. Российский боец нокаутировал своего соперника в первом раунде главного боя Bellator 269.

«Да, я смотрел бой, но не в прямом эфире, а в записи и только хайлайты. Я очень большой фанат Фёдора и я рад его победе. Он до сих пор служит примером для подражания для всех бойцов. Когда смотрел его бои в Pride, тогда он был для меня главным источником вдохновения.

Я был два раза на его боях. Это было против Минотавра (Антониу Родригу Ногейра. — Прим. «Чемпионата») и против Педру Риззу в России. Тогда я был в углу Риззу. Для меня это был очень грустный момент, потому что Фёдор быстро разобрался с Педру», — сказал Тейшейра в интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.

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