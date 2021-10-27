Пётр Ян рассказал, сколько веса ему осталось согнать до процедуры взвешивания

Российский боец UFC Пётр Ян рассказал о влиянии роста Кори Сэндхагена (180 см) на ход их поединка и отметил, что за двое суток до взвешивания ему ещё необходимо скинуть 5,5 кг, чтобы уложиться в вес 61,2 кг.



«Доставит ли сложностей рост Сэндхагена? Честно, не знаю. Ещё не пробовал драться с такими высокими ребятами. Знаю одно — высоким больнее падать.



Мой вес за 48 часов до взвешивания? Утром было около 5,5 кг лишних. Вроде всё в вопросе весогонки проходит нормально, все равно каждый раз по-разному. Когда-то сложнее, когда-то легче, но вроде все нормально», — приводит слова Яна «Матч ТВ».



Напомним, на турнире UFC 267 Ян проведёт бой за временный титул UFC с Кори Сэндхагеном. Изначально планировалось, что соперником Яна станет Алджэмейн Стерлинг, однако американец снялся с боя из-за травмы.



Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.