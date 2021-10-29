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«Никогда не выступал за Россию». Костя Цзю рассказал, почему не выходил на бои с флагом

«Никогда не выступал за Россию». Костя Цзю рассказал, почему не выходил на бои с флагом
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю рассказал, почему на свои бои он выходил без российского флага.

«Почему нет флага? Первое время я выходил на бои с флагом России, а потом начал выходить без флага. Понял, что прежде всего представляю самого себя. Профессиональный спорт это немного другое. Спортсмены живут и тренируются в США, но выступают за себя. Я прожил в Австралии более 20 лет, эта страна меня приняла как родного. Я уехал из СССР и совершенно из другой страны. Я никогда не выступал за Россию. Сейчас могу сказать, что могу представлять Россию, потому что нахожусь здесь. Но в самой России я жил меньше, чем в Австралии», — сказал Цзю на YouTube-канале Hustle MMA.

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