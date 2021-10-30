Российские бойцы UFC попытались разгадать загадку про Петра Яна

Российским бойцам UFC, которые будут принимать участие на турнире UFC 267, предложили разгадать загадку про Петра Яна. Спортсмены должны были сосчитать количество изображений 28-летнего россиянина на одной картинке.

Публикация доступна в «инстаграме» UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC.

Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.



«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.