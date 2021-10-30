Российские бойцы UFC попытались разгадать загадку про Петра Яна
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Российским бойцам UFC, которые будут принимать участие на турнире UFC 267, предложили разгадать загадку про Петра Яна. Спортсмены должны были сосчитать количество изображений 28-летнего россиянина на одной картинке.
Публикация доступна в «инстаграме» UFC Russia. Права на видео принадлежат UFC.
Главные бои турнира UFC 267, в том числе схватки с участием российских спортсменов, будут доступны на телеканале «РЕН ТВ». Начало трансляции мейнкарда — примерно в 22:00 мск. Махачев выйдет в октагон примерно в 23:00 мск. Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.
«Чемпионат» также проводит онлайн-трансляцию UFC 267.
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