Волков – о поединке с Тыбурой: именно тяжёлые победы особенно ценны

33-летний опытный российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, высказался о победе над 35-летним представителем Польши Мартином Тыбурой на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267.

«Тяжёлый бой! Тяжёлая подготовка. Но именно тяжёлые победы особенно ценны. Спасибо моей семье и всей моей команде за то, что прошли это со мной. Двигаемся дальше в заданном направлении!», — гласит пост Волкова в «Инстаграме».

Напомним, Волков одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Александра эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Марчин Тыбура потерпел седьмое поражение в 29 боях и первое с сентября 2019 года.