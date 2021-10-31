Василевский: результаты боёв на UFC 267 для меня были ожидаемы

Российский боец Вячеслав Василевский подвёл итоги турнира UFC 267.

«Результаты боёв для меня были ожидаемы. Думаю, многие понимали, что Волков выиграет у Тыбуры. По большому счёту Марчин — не мастер переводов, он мастер джиу-джитсу. Вот и Волкова Тыбуру не смог перевести ни разу. Если говорить про Яна, то соперник был сильный, показалось, что дал Петру тяжёлый бой. Сэндхаген был неудобен, Петя долго не мог подстроиться под него. Но, думаю, тоже мало кто сомневался в его победе.



Что касается Махачева, то у него первая же попытка от тейкдауна увенчалась успехом. Подсказки Хабиба у клетки обеспечили победу Махачеву? Это был важный момент, когда Хабиб сказал Исламу перекрыть голову. Подсказка была актуальной», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.