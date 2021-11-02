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«Сколько денег ты проиграл?» Махачев потроллил Адесанью после победы над Хукером

«Сколько денег ты проиграл?» Махачев потроллил Адесанью после победы над Хукером
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30-летний российский боец UFC Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе, потроллил чемпиона организации в среднем весе Исраэля Адесанью после своей победы над Дэном Хукером. Ранее Адесанья заявлял, что собирается поставить деньги на победу Дэна Хукера над Махачевым.

«Эй, братан, сколько ты проиграл?» – написал Ислам Махачев в своём «твиттере».

Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Дэн Хукер потерпел 11-е поражение в 32 поединках.

Напомним, изначально Махачев должен был подраться с бразильцем Рафаэлем Дос Аньосом, но тот снялся с поединка из-за травмы. До выигранного боя с Хукером Махачев занимал пятое место в рейтинге лёгкого дивизиона UFC.

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