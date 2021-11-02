«Это заставляет их отступать». Соннен назвал, что в Чимаеве вызывает страх у других бойцов

Известный экс-боец ММА Чейл Соннен поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«Больше всего пугает его отношение к делу. Он может вызвать на бой две или три звезды UFC, и ему просто плевать. Он может выступать в разных весовых категориях с разницей всего в неделю. Он может не просто об этом сказать, но и действительно сделать это. Именно его отношение к делу и настрой так пугают других бойцов. Это заставляет их отступать перед ним», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где одолел представителя Китая Ли Джинлианга.

Ранее президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможности организовать поединок с участием Чимаева и американца Нейта Диаза.