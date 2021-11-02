Хабиб: будем создавать с Зеедорфом футбольные школы по всему миру

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, основавший вместе с экс-футболистом «Милана» и сборной Нидерландов Кларенсом Зеедорфом спортивную школу в Дубае, сделал заявление по этому поводу. Хабиб рассказал, что с Кларенсом он планирует создавать школы по всему миру.



«Вчера был запуск нашего проекта: Seedorf Khabib Perfomance Club. Совместно с моим другом, Кларенсом Зеедорфом, будем создавать футбольные школы по всему миру. Это будут школы с комбинацией футбола и смешанных единоборств для развития и поддержки подрастающего поколения в приобретении спортивных и социальных навыков. Следите за новостями», — написал Хабиб в своём «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».