Российский боец ММА жёстко избил свою девушку, сломав ей руку

Российский боец смешанных единоборств Артур Кулинский, выступающий в промоушене Hardcore, избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом на своей странице в «Инстаграме» рассказала юрист Екатерина Гордон, добавив фотографии пострадавшей. По словам Гордон, Кулинский напал на девушку после того, как она ушла от него. Екатерина также сообщила, что намерена защищать потерпевшую в суде.
«Вчера написали заявление в полицию, а ещё приехали в магазин, в котором она просила помощи, забежав в него и хватаясь за прилавок, а продавщицы били её по рукам. Полицейские, приехав, с удовольствием сфотографировались с «бойцом». Обычная история, обычный день, обычные люди. Понимаю, что мир сейчас жуткий, но не превращайтесь в тварей», — написала Гордон.
Фотографии можно посмотреть на странице Екатерины Гордон в «Инстаграме».
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