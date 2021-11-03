Майкл Чендлер: Ислам Махачев выглядит неудержимым. Знаю, что за ним стоит вся страна

Известный боец UFC Майкл Чендлер прокомментировал победу Ислама Махачева над Дэном Хукером и оценил шансы российского спортсмена получить титульный бой в лёгком весе.



«Он очень впечатлил своим финишем. То, как он разобрался с Дэном Хукером в первом раунде кимурой, было очень мощно и впечатляюще. Он одолел бойца из топ-10 дивизиона, что придаёт веса его победе. Посмотрим, что будет дальше. Я знаю, что за ним стоит вся страна, да и многие со всей планеты поддерживают его. Я понимаю, что вы говорите от имени ваших соотечественников и хотите, чтобы именно он дрался за пояс в следующей схватке. Он когда-нибудь точно сразится за пояс, но я не знаю, в следующем ли бою это произойдёт. Поэтому давайте сначала посмотрим, что будет в эти выходные в моём поединке против Джастина Гэтжи.



Знаете, в UFC принято никогда не говорить никогда. Тебе никогда не стоит строить далеко идущие планы, потому что UFC всегда может изменить их. Увидим, что произойдёт дальше. Но я с уверенностью заявляю, что Ислам укрепил свои позиции в лёгком весе и с ним теперь точно будут считаться. Его ждёт яркое будущее. На сегодняшний день он выглядит неудержимым.



Если смотреть только с точки зрения того, что Ислам одолел Дэна Хукера на пять секунд быстрее, чем я это сделал, трудно сказать, заслужил он по этому поводу титульник или нет. Это его первая победа над бойцом из топ-10. Я тоже получил титульник после победы над представителем десятки сильнейших. Но у нас ситуация немного отличается. Я был чемпионом в другом промоушене несколько раз, дрался против бойцов с громким именем», — рассказал Чендлер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Денису Дорофееву.