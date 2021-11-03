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Рейтинг бойцов UFC после турнира UFC 267: Пётр Ян, Ислам Махачев, Александр Волков, Магомед Анкалаев, Хамзат Чимаев

Ян выше Стерлинга, Махачев и Чимаев рвутся вперёд. Новый рейтинг UFC
Иван Уральский
Рейтинг бойцов UFC после турнира UFC 267
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В топ-10 вне зависимости от весовых категорий ни одного россиянина, но скоро всё может измениться.

30 октября в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл мегатурнир UFC, на котором состоялось сразу несколько важных боёв с участием россиян. В основном карде наши ребята обошлись без поражений, плюс очередную яркую победу одержал швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев.

Новые победы положительно сказались на рейтингах бойцов. Предлагаем ознакомиться с изменениями, произведёнными в UFC.

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Пётр Ян — № 1 легчайшего веса

Ян и Кори Сэндхаген подарили публике бой, который многие назвали титульным без какой-либо приставки. Россиянин осторожно начал и потом включился, методично разбив соперника. Правда, это никак не отразилось на его рейтинге. Да и вряд ли могло. В своём дивизионе он на первой позиции, а чемпионский пояс у Алджэмейна Стерлинга. Скоро всё может поменяться.

В рейтинге вне зависимости от весовых категорий Ян был 13-м, но поднялся на две позиции. Чемпиона Стерлинга в топ-15 нет. Кстати, новоиспечённый обладатель титула в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра расположился как раз вслед за Яном.

Ислам Махачев — № 4 лёгкого веса

Исламу хватило двух с половиной минут, чтобы заставить сдаться крепкого ударника Дэна Хукера с помощью кимуры. И вот он уже на четвёртой позиции в рейтинге – позади остался Майкл Чендлер. В свою очередь, Хукер опустился на два места, теперь он лишь восьмой.

Александр Волков — № 5 тяжёлого веса

Позиция Волкова не поменялась, но это логично. Его схватка с поляком Марчином Тыбурой оказалась не особо зрелищной, Драго победил тактически, сведя на нет борьбу оппонента. Плюс выше него в рейтинге Кёртис Блэйдс и Деррик Льюис, которым россиянин не так давно уступал.

Что касается Тыбуры, то он потерял одну строчку и стал девятым.

Магомед Анакалаев — № 6 полутяжёлого веса

У Магомеда семь побед подряд в полутяжёлом весе – это третий результат в истории UFC после Джона Джонса (13) и Лиоту Мачиды (8), которые не улучшат свои показатели. Анкалаев планомерно движется вверх и с седьмой позиции в рейтинге переместился на шестую (россиянин опередил Доминика Рейеса). Верим, что дальше ему всё-таки дадут оппонента топового уровня.

Хамзат Чимаев — № 10 полусреднего веса

Борз в прошлом году начал карьеру в UFC с трёх побед подряд, после которых оказался на 14-й строчке рейтинга в полусреднем весе. Но затем Хамзат поймал ковид, заявил о завершении карьеры, из-за чего его выкинули из рейтинга. Но победа над китайцем Ли Джинлиангом (11-е место) была такой убедительной, что любимчик Даны Уайта оказался сразу в топ-10. Как раз 10-е место. Кажется, что это только начало.

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Бонус

В полутяжёлом весе новый чемпион Гловер Тейшейра и Ян Блахович поменялись местами. Поляк в рейтинге вне зависимости от весовых категорий потерял сразу 7 позиций и опустился на 14-ю строчку.

Скатывается в рейтинге и простаивающий Джон Джонс. Минус две позиции и теперь он шестой – опередили американца Фрэнсис Нганну и Дастин Порье. Лучшим по-прежнему остаётся Камару Усман, который уже в ближайшие выходные проведёт реванш против скандального Колби Ковингтона. Нигерийский Кошмар настроен на 19-ю победу подряд. Между прочим, для него это будет уже третий поединок за год. Как вам такое, чемпионы?

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