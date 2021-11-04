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Камару Усман высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым

Камару Усман высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым и поделился мнением о шведском бойце чеченского происхождения.

«Он проделал потрясающую работу с той оппозицией, что ему дали. В таких соперниках нет ничего постыдного, мы все знаем, что жизнь несправедлива. Мы это поняли, ещё будучи детьми. Кого-то продвигают быстрее, а кого-то — нет. Мне нравится та шумиха, что есть вокруг него, он делает фантастическую работу в тех условиях, что ему дали.

Что касается меня, то я уже пришёл к пониманию, как много этот спорт забирает у меня. Я не видел свою дочь девять недель. Конечно, „Фэйстайм“ помогает, но это немного не то. Так что я не знаю, как долго я буду ещё выступать. Им необходимо убедить меня, что мне это всё ещё нужно. Если Чимаев сумеет оказаться в этом их предложении, то мы сядем и поговорим», — сказал Камару Усмакн на медиадне к UFC 268.

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