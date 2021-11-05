Кобли Ковингтон жёстко оскорбил отца и мать Камару Усмана

Боец UFC Колби Ковингтон вступил в словесный конфликт с чемпионом промоушена в полусреднем весе Камару Усманом. Инцидент случился на пресс-конференции, когда Ковингтон стал жёстко оскорблять отца и мать Усмана.
«Успокойся. Они не на тебя пришли смотреть. Эй, Марти (прозвище Камару. — Прим. «Чемпионата»), твой отец-зек будет на арене в воскресенье? Эй, у меня есть связи в правоохранительных органах, хочешь, я наберу кое-кого, чтобы он мог присутствовать на бою в воскресенье? Хочешь, чтобы я позвонил?
Дело в том, что отец Камару отбывал срок, когда его сын ломал челюсть Колби Ковингтону, и сумел присутствовать лишь на его поединке с Хорхе Масвидалем. Там случилась трогательная сцена, когда Усман-старший появился в октагоне, и Камару вручил отцу чемпионский пояс. Но теперь тот вновь оказался за решёткой.
«Эх, как мне жалко миссис Усман, — продолжил Колби, не дав возможности Камару ответить. – Вдумайтесь, её сынок – читер, а муж – преступник. Как должно быть ужасно находиться в этом доме».
«О, отлично, пожалуйста, ты можешь сделать этот звонок? – с олимпийским спокойствием ответил Усман. – Я очень хочу, чтобы он был здесь и увидел, как я сломаю тебе лицо».
«Чего ты там сломаешь, сначала вытащи своего отца из тюрьмы», — вновь не постеснялся в выражениях Колби.
Усман и Ковингтон сразятся на UFC 268, который пройдёт с 6 на 7 ноября в Нью-Йорке.
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