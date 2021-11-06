Штырков — о Стерлинге: из такого дерьма, которое на него вылилось, очень тяжело выбраться

Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков поделился мнением о поединке россиянина Петра Яна с американца Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, а также высказался об Алджамейне Стерлинге, который ранее отказался проводить бой-реванш с Яном, сославшись на травму.



«Отличный бой, Петя отработал в своей манере. К нему вопросов нет. Но хочу сказать, что Сэндхаген действительно был неплох. Задал неудобную для Петра манеру ведения боя. По крайней мере, первые два раунда. А потом нереальная выносливость и напор Яна сделали своё дело. Я считаю, что в легчайшем дивизионе UFC Пете просто нет конкурентов. Если его кураж, напор и азарт не остановить, он и дальше всех будет избивать.

Что же тогда со Стерлингом будет в реванше? Думаю, не будет никакого реванша. Мне страшно представить, как ментально Стерлинг уничтожен Петром, СМИ и хейтерами. Губительная ситуация вокруг него. Не думаю, что у него есть проблемы со здоровьем. Они у всех нас есть. Здесь больше проблемы в голове. Мне кажется, у Стерлинга психологическая травма. Представьте, человек получает титул, но не может считать себя чемпионом. Единственное, за что он может цепляться, что Пётр — грязный боец. Хотя он не повёл себя грязно в том бою. Была ошибка, которая может произойти у любого.



У Стерлинга нет аргументов к тому, чтобы он считался чемпионом. Я на месте Стерлинга отказался бы от пояса. Оставил бы его вакантным. Тогда бы его мир очень зауважал. Это бы сыграло на его моральной стороне. Но из такого дерьма, которое на него вылилось, очень тяжело выбраться», — цитирует Штыркова «Комсомольская правда».