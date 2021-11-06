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Вадим Мусаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу

Вадим Мусаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу
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Российский боксер Вадим Мусаев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по боксу в Сербии. В финале турнира в весовой категории до 71 кг Мусаев уступил украинскому боксёру Юрию Захарееву.

Напомним, помимо Вадима Мусаева, в финалы в своих весовых категориях вышли ещё два российских спортсмена — Марк Петровский завоевал награду высшего достоинства в поединке с представителем Армении Давитом Чалояном в весовой категории до 92 кг, а в весовой категории до 75 кг финалистом стал Джамбулат Бижамов, уступивший кубинскому спортсмену Эрнандесу Йоэнлису.

Отметим, что в полуфинале Вадим Мусаев победил албанца Албана Бекири.

Чемпионат мира по боксу 2021 года проходит в Белграде с 25 октября по 6 ноября.

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