Дана Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Сауля Альвареса

Президент UFC Дана Уайт поставил солидную сумму на досрочную победу чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса в его поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом. Об этом сама Дана рассказал в ходе пресс-конференции.
По словам Уайта, на Альвареса он поставил $ 100 тысяч.
Напомним, Сауль нокаутировал Калеба в 11-м раунде и, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира. Мексиканский боксёр стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе. Всего за годы профессиональной карьеры он добыл 57 побед, при этом Альварес потерпел 1 поражение, 2 боя завершились вничью. Свой первый бой в профессионалах Альварес, которому тогда было 15 лет, провёл 29 октября 2005 г. Его соперником был Абрахам Гонсалес. Сауль выиграл техническим нокаутом (TKO).
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