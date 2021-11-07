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Дана Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Сауля Альвареса

Дана Уайт поставил $ 100 тыс. на досрочную победу Сауля Альвареса
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Президент UFC Дана Уайт поставил солидную сумму на досрочную победу чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса в его поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом. Об этом сама Дана рассказал в ходе пресс-конференции.

По словам Уайта, на Альвареса он поставил $ 100 тысяч.

Напомним, Сауль нокаутировал Калеба в 11-м раунде и, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира. Мексиканский боксёр стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе. Всего за годы профессиональной карьеры он добыл 57 побед, при этом Альварес потерпел 1 поражение, 2 боя завершились вничью. Свой первый бой в профессионалах Альварес, которому тогда было 15 лет, провёл 29 октября 2005 г. Его соперником был Абрахам Гонсалес. Сауль выиграл техническим нокаутом (TKO).

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