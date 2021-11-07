Канело вошёл в историю. Пора признать, что он — великий

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу. Его главным событием стала историческая схватка во втором среднем весе. Почему так пафосно и громко? Потому что её победитель становился первым в истории абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. За это звание бились звёздный обладатель титулов по версиям WBA Super, WBO, WBC Сауль Альварес и один из самых малоизвестных чемпионов современности, обладатель пояса IBF Калеб Плант.

Мексиканец был явным фаворитом противостояния. Да, его не перестают критиковать за уровень оппозиции, но свои победы он стабильно штампует, попутно добавляя в коллекцию пояс за поясом. Минувшую схватку он провёл в мае 2021 года, досрочно победив Билли Джо Сондерса. Тогда Канело отобрал у британца регалию WBO. Что касается Планта, то он последний раз выходил в ринг в январе нынешнего года. Тогда он одолел своего тёзку Калеба Труекса и, таким образом, в третий раз защитил пояс по версии IBF.

Именно этого пояса и не хватало Альваресу для того, чтобы стать абсолютным чемпионом мира. Плант, невзирая на всю мощь Канело, явно не планировал расставаться со своим трофеем. Жёсткий и бескомпромиссный настрой американца был виден ещё на совместных с Канело пресс-конференциях. На одной из них соперники едва не свели всё к драке, да и на финальном взвешивании было горячо. В общем-то, градус противостояния заметно повысился. Боксёры подчёркивали, что между ними уже существует и личная неприязнь. Так что была надежда, что Плант, даже невзирая на статус андердога, будет эмоционально заряжен и постарается сражаться до последнего.

Но по первому раунду было трудно сказать, что у боксёров нет проблем с настроем. Альварес почти не выбрасывал удары, а лишь поддавливал Планта и обрезал углы. Американец же постреливал совсем уж лёгкими джебами. В следующей трёхминутке Калеб раскрепостился и стал атаковать чаще. Вероятно, он даже забрал трёхминутку, но Альварес всё равно смотрелся эффектнее. Мексиканец вкладывался в каждый удар, что создавало впечатление его преимущества.

Следующие три раунда прошли примерно в том же ключе. Не будь Канело любимцем судей, можно было бы даже с уверенностью сказать, что Плант на тот момент вёл на карточках судей. По статистике ударов он уж точно опережал соперник. Но в углу Сауля не было никакой паники. Многим было очевидно, что Рыжий работает на второй или третьей скорости.

На экваторе поединка он, наконец, включился в работу. С шестого раунда Сауль взвинтил темп, показывал фирменную защиту при помощи кивков головы. В атаке же он разбивал американца, который зачем-то закрывался перед соперником и принимал немало ударов, пусть и в блок. В том же ключе прошли седьмой и восьмой раунды. Сауль пытался провоцировать Планта на активную работу и даже закрылся в углу, но так и не дождался акцентированной атаки противника. В девятом раунде Калеб вышел из забытья и отработал на 5+. В конце трёхминутки он выбросил классную серию и поставил точку в раунде чистым джебом. Но это был лишь эпизод. В десятом раунде Альварес всё вернул в прежнее русло, а уже в 11-м отрезке всё завершилось. Альварес в очередной раз зажал соперника у канатов, после чего едва заметным и коротким ударом отправил соперника в тяжелейший нокдаун. Храбрый американец поднялся, просигнализировав, что готов продолжать. Но было хорошо видно, что он потрясён. Если это было видно с экранов телевизоров, то Канело это чувствовал буквально каждой клеткой своего тела. Мексиканец тут же включил максимальные обороты и легко добил ошеломлённого соперника. Американец, оставивший в ринге всего себя, рухнул. Рефери зафиксировал досрочную победу Альвареса.

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Таким образом, мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. К Саулю можно относиться по-разному. Кто-то им восхищается, кто-то считает его проектом блестящих менеджеров. Но сегодняшняя победа показала, что Канело действительно очень хорош. Да что там хорош, пора признать, что он всё-таки великий. Второй средний вес зачищен полностью. Дальше полутяжёлый вес и Бивол с Бетербиевым? Говорить об этом пока очень рано. Пока же поздравляем всех фанов Альвареса с исторической победой!