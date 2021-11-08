Внук Мохаммеда Али: мне очень нравится Хабиб

Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, сказал, что является фанатом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
«Я в основном занимаюсь боксом, но у меня есть масса друзей в UFC, друзей, которые являются бойцами смешанных единоборств. Мне действительно очень нравится Хабиб. Если кто-то говорит что-то хорошее о моём дедушке, то я автоматически становлюсь его поклонником. Мне даже не нужно видеть их выступлений на ринге или в октагоне. Но Хабиб выступал действительно потрясающе», — сказал Нико Али Уолш в подкасте на YouTube-канале True Geordie.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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