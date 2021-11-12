Усмана Нурмагомедова вывели из Шереметьево под конвоем полиции

Известного бойца ММА Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова вывели под конвоем из отдела полиции в Шереметьево.



Брат знаменитого Хабиба Нурмагомедова задержан в аэропорту Шереметьево, куда прилетел из Махачкалы. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.



По имеющейся информации, в отношении Усмана возбуждено дело по 318 статье УК РФ — Применение насилия в адрес представителя власти.

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Последний бой Усман Нурмагомедов провёл на турнире Bellator 269 в Москве, одержав победу над финским бойцом Патриком Пиетиллой. Поединок завершился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.