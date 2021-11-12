Нурмагомедов — Гэтжи: заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты

33-летний российский экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов обратился в социальной сети «Инстаграм» к претенденту на титульный бой в лёгком весе 32-летнему американцу Джастину Гэтжи.

«Джастин, в последних восьми боях тебя нокаутировали трижды. У тебя была возможность стать чемпионом, но ты уснул. У Ислама серия из девяти побед кряду, три из которых — в 2021 году, и все они досрочные. Просто заткнись и признай, что Ислам заслуживает титульник, а не ты», — гласит комментарий Хабиба Нурмагомедова в «инстаграме» ESPN MMA.

Видео лучших моментов боя Гэтжи – Чендлер на UFC 268 доступно на «Чемпионате».

Напомним, Гэтжи в минувшие выходные на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.