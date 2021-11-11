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Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на сотрудника полиции

Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на сотрудника полиции
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Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить бойцу Bellator Усману Нурмагомедову за наезд на сотрудника полиции. Ранее сообщалось, что брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве. По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.

«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо 317, либо 318 статей Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни – более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно – другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Статья УК РФ 317 — Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статья УК РФ 318 — Применение насилия в отношении представителя власти.

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