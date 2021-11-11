Юрист рассказал, что может грозить брату Хабиба за наезд на сотрудника полиции

Юрист Игорь Бушманов рассказал, что может грозить бойцу Bellator Усману Нурмагомедову за наезд на сотрудника полиции. Ранее сообщалось, что брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве. По имеющейся информации, ему могли вменить наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске.



«Есть два варианта, в зависимости от последствий и от обстоятельств наезда. Всё это в рамках либо 317, либо 318 статей Уголовного кодекса. Надо смотреть на умысел, если была реальная опасность для жизни – более тяжкая статья. Если не было особой опасности или всё было случайно – другая. Наверняка там были камеры, и они помогут правильно квалифицировать данный эпизод. Также всё будет зависеть от показаний сотрудника», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Статья УК РФ 317 — Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Статья УК РФ 318 — Применение насилия в отношении представителя власти.