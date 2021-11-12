Чимаев резко ответил Джейку Полу, предложившему ему заткнуться
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Чеченский боец шведского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на высказывание знаменитого видеоблогера Джейка Пола, которое он оставил в его адрес.
«Ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — говорил ранее Джейк Пол.
«Ты отстой номер один, бро», — написал Чимаев в своём официальном «твиттере».
Перепалка Чимаева и Джейка Пола началась после того, как Хамзат Чимаев заявил, что способен победить обоих братьев Пол в один вечер.
Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
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