Чимаев резко ответил Джейку Полу, предложившему ему заткнуться

Чеченский боец шведского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на высказывание знаменитого видеоблогера Джейка Пола, которое он оставил в его адрес.

«Ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — говорил ранее Джейк Пол.



«Ты отстой номер один, бро», — написал Чимаев в своём официальном «твиттере».



Перепалка Чимаева и Джейка Пола началась после того, как Хамзат Чимаев заявил, что способен победить обоих братьев Пол в один вечер.



Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.