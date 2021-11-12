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Чимаев резко ответил Джейку Полу, предложившему ему заткнуться

Чимаев резко ответил Джейку Полу, предложившему ему заткнуться
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Чеченский боец шведского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на высказывание знаменитого видеоблогера Джейка Пола, которое он оставил в его адрес.

«Ты просто ещё один боец UFC, который считает, что он хорош в боксе. Присядь, заткнись и молись, чтобы тебе честно заплатили», — говорил ранее Джейк Пол.

«Ты отстой номер один, бро», — написал Чимаев в своём официальном «твиттере».

Перепалка Чимаева и Джейка Пола началась после того, как Хамзат Чимаев заявил, что способен победить обоих братьев Пол в один вечер.

Последний бой Чимаев провёл на турнире на UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

«Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся «Я главная звезда в UFC и сделал для них бабки». Хамзат Чимаев вернулся
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