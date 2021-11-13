Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы, откуда его увёз кортеж с мигалками
Поделиться
Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы. Из аэропорта его вместе с другом Камалом Идрисовым увёз кортеж с мигалками.
Сообщается, что из самолёта Нурмагомедова и Идрисова вывели после того, как его покинули все остальные пассажиры. Затем их посадили в специальный автобус, после чего они пересели в авто полиции.
Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.
Ранее о ситуации высказался известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.
Комментарии
- 13 ноября 2021
-
10:08
-
09:27
-
09:15
-
08:38
-
08:12
-
07:59
-
05:17
-
05:06
-
04:39
-
02:57
-
02:52
-
00:34
- 12 ноября 2021
-
23:31
-
22:25
-
22:20
-
21:27
-
20:27
-
20:03
-
18:59
-
17:28
-
16:56
-
16:20
-
16:13
-
15:24
-
15:15
-
15:07
-
14:19
-
14:07
-
13:38
-
12:52
-
12:45
-
12:14
-
11:31
-
11:04
-
10:46
Партнерский контент