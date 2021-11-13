Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы, откуда его увёз кортеж с мигалками

Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы. Из аэропорта его вместе с другом Камалом Идрисовым увёз кортеж с мигалками.



Сообщается, что из самолёта Нурмагомедова и Идрисова вывели после того, как его покинули все остальные пассажиры. Затем их посадили в специальный автобус, после чего они пересели в авто полиции.

Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.



Ранее о ситуации высказался известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.