Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы, откуда его увёз кортеж с мигалками

Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы, откуда его увёз кортеж с мигалками
Комментарии

Российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова доставили в аэропорт Махачкалы. Из аэропорта его вместе с другом Камалом Идрисовым увёз кортеж с мигалками.

Сообщается, что из самолёта Нурмагомедова и Идрисова вывели после того, как его покинули все остальные пассажиры. Затем их посадили в специальный автобус, после чего они пересели в авто полиции.

Напомним, брат знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова был задержан в аэропорту Шереметьево. Усману вменяют наезд на автомобиле на сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. По предварительной информации, сбитый полицейский получил ушибы средней степени тяжести и находится в больнице.

Ранее о ситуации высказался известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

Новость по теме
«По-моему, это статья». Губерниев высказался о задержании Усмана Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021