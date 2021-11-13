Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ян ответил на предложение Макгрегора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним

Ян ответил на предложение Макгрегора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним
Комментарии

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян отреагировал на высказывание экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, которое он оставил в его адрес.

«Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш», — сказал ранее Макгрегор.

Ян в ответ на это заявил о готовности принять предложение Конора.

«Можем поиграть, если не хочешь решать вопрос серьёзно. Просто дай мне знать, хватит ли у тебя бензина на 12 раундов, малыш», — написал Пётр в своём «твиттере».

В конце сообщения Ян добавил слово на ирландском гэльском, которое можно перевести как «здоровье».

Напомним, Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил после проигранного боя с американцем Дастином Порье.

Новость по теме
Минаков: сейчас не Макгрегор нужен Яну, а наоборот. Конор скатывается с каждым боем
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021