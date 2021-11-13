Ян ответил на предложение Макгрегора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян отреагировал на высказывание экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, которое он оставил в его адрес.



«Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш», — сказал ранее Макгрегор.



Ян в ответ на это заявил о готовности принять предложение Конора.



«Можем поиграть, если не хочешь решать вопрос серьёзно. Просто дай мне знать, хватит ли у тебя бензина на 12 раундов, малыш», — написал Пётр в своём «твиттере».



В конце сообщения Ян добавил слово на ирландском гэльском, которое можно перевести как «здоровье».



Напомним, Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил после проигранного боя с американцем Дастином Порье.