Ян ответил на предложение Макгрегора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним

Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Пётр Ян отреагировал на высказывание экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях, ирландца Конора Макгрегора, которое он оставил в его адрес.
«Будем рады видеть тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Мы разберёмся с этим, малыш», — сказал ранее Макгрегор.
Ян в ответ на это заявил о готовности принять предложение Конора.
«Можем поиграть, если не хочешь решать вопрос серьёзно. Просто дай мне знать, хватит ли у тебя бензина на 12 раундов, малыш», — написал Пётр в своём «твиттере».
В конце сообщения Ян добавил слово на ирландском гэльском, которое можно перевести как «здоровье».
Напомним, Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил после проигранного боя с американцем Дастином Порье.
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