Альварес обозначил свою позицию в споре Хабиба и Гэтжи

Бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе Эдди Альварес поделился мыслями относительно спора бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи. Ранее Хабиб в обращении к Джастину подчёркивал, что его соотечественник, Ислам Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Гэтжи, напротив, считает, что такой шанс заслуживает именно он.



«Я уважаю Хабиба, но Джастину нужно дать титульный бой раньше Махачева. Ислам провёл всего один бой против рейтингового бойца, тем самым гарантировав себе статистику 9-0, в то время как Джастин сражался с четырьмя чемпионами, легендой округа Колумбия и имеет рекорд 6-3. Только одна дорога была более честной и правильной. Правда всегда побеждает. Я бы предпочёл 6-3», — написал Альварес в своём «твиттере».

В последнем поединке Махачев нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.