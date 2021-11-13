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«Становитесь в очередь». Гэтжи — о титульном бое для Махачева

«Становитесь в очередь». Гэтжи — о титульном бое для Махачева
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Американский боец UFC Джастин Гэтжи ответил бывшему чемпиону промоушена в лёгком весе, россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ранее Хабиб в обращении к Джастину подчёркивал, что его соотечественник, Ислам Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок.

«Любой, у кого 9 побед подряд, заслуживает титульного боя, неважно, кто это, Ислам или кто-то другой. Спросите любого бойца в списке, и они скажут вам, что 9 победных серий достаточно, чтобы бороться за титул», — говорил Хабиб.

«Становитесь в очередь. Не стоит забывать, что Бенеил Дариуш дышит вам в спину», — написал в своём «твиттере» Гэтжи.

Напомним, Гэтжи в последнем поединке на турнире UFC 268 единогласным решением победил соотечественника Майкла Чендлера, а Ислам Махачев на предшествующем номерном соревновании нокаутировал новозеландца Дэна Хукера.

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