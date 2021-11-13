Усман — Хабибу и Гэтжи: братья, верните свои пароли

Американский боец UFC Камару Усман шуточным образом высказался о споре бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.



«Хабиб и Джастин, вы оба мои братья, поэтому сделайте так же, как я. Верните обратно свои пароли», – написал Усман на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Камару Усмана в «Твиттере».

Ранее Хабиб в довольно резком обращении к Гэтжи подчеркнул, что его соотечественник, Ислам Махачев, заслуживает шанса провести титульный поединок. Джастин, напротив, заявил, что такой шанс заслуживает именно он. После этого оба отправили несколько сообщений друг другу.

Впоследствии словесный спор прокомментировал бывший чемпион UFC и Bellator в лёгком весе Эдди Альварес.