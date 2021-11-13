Усман — Макгрегору: веди себя тише. Ты ноешь, всякий раз, когда тебе надирают задницу
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Американский боец UFC Камару Усман упрекнул экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Поводом для критики ирландского бойца послужили его грубые высказывания в адрес Хорхе Масвидаля. Хорхе выбыл с поединка с Леоном Эдвардсом, из-за чего Макгрегор оскорбил Масвидаля прямо в день его рождения.
«Настоящий засранец. Снимите с него этот пояс», — говорил Конор.
«Тебе следует вести себя потише. Всякий раз, когда тебе надирают задницу, ты ноешь о травмах больше, чем кто-либо другой. Нога, лодыжка, голень, я что-то забыл?» — написал Усман в своём «твиттере».
Ранее Усман шуточным образом высказался о споре бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи.
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