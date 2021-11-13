Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Макгрегор ответил Усману, заявившему, что он постоянно ноет из-за травм

Макгрегор ответил Усману, заявившему, что он постоянно ноет из-за травм
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал слова американского бойца Камару Усмана, который ранее упрекнул Макгрегора после его слов в адрес Хорхе Масвидаля.

«Тебе чего-то точно не хватает, бро. Правда, не совсем понимаю, чего именно. Быть может, оригинальности? Что-то в этом роде. Но это никого не волнует. Всем плевать, что ты творишь. А ведь ты так стараешься. Тебе чего-то не хватает, это точно. В любом случае, благословит тебя Господь», — написал Макгрегор в «Твиттере».

Ранее временный чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян ответил на предложение Конора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним.

В настоящее время Макгрегор пока не выступает из-за травмы ноги, которую он получил после проигранного боя с американцем Дастином Порье.

Новость по теме
Ян ответил на предложение Макгрегора приехать в Ирландию, чтобы провести бой с ним
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021