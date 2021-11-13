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«Цыганский король упадёт». Логан Пол вызвал на бой Тайсона Фьюри

«Цыганский король упадёт». Логан Пол вызвал на бой Тайсона Фьюри
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Видеоблогер Логан Пол заявил, что хочет провести поединок с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри. Пол обратился к британскому боксёру в своих социальных сетях.

«Тайсон, после того, как мой брат вырубит твоего брата, я приду за твоей задницей. Клянусь богом, я заставлю тебя упасть. Мне плевать, даже если мне понадобится тягач. Цыганский король упадёт», — заявил Логан Пол в видеообращении в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 18 декабря сводный брат Тайсона Томми Фьюри проведёт поединок с Джейком Полом.

Логан Пол в феврале 2022 года, по слухам, проведёт поединок с Майком Тайсоном. Логан Пол в последнем поединке встречался с экс-чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Выставочный поединок завершился вничью.

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