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Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42

Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42
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В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 42. Главным событием вечера стало противостояние между американцем Максом Холлоуэем и представителем Мексики Яиром Родригесом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Таким образом, американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений.
Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.

Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.

UFC 2021. UFC Fight Night 197, Лас-Вегас, США
Макс Холлоуэй (W) - Яир Родригес
14 ноября 2021, воскресенье. 02:10 МСК
Макс Холлоуэй
Окончено
UD
Яир Родригес
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