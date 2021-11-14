Холлоуэй в ярком бою победил Родригеса на турнире UFC Вегас 42

В ночь с 13 на 14 ноября в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX прошёл турнир UFC Вегас 42. Главным событием вечера стало противостояние между американцем Максом Холлоуэем и представителем Мексики Яиром Родригесом.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Холлоуэя судейским решением.

Таким образом, американец одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету 6 поражений.

Родригес, в свою очередь, потерпел третье поражение в карьере в смешанных единоборствах при 14 победах.

Ранее в рамках предварительного карда грузинская спортсменка Лиана Джоджуа встречалась с американкой Кортни Кейси. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Кейси.