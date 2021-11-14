«Я должен быть на твоём месте!» Дураев вызвал на бой Тилла

Бывший чемпион ACB в среднем весе, россиянин Альберт Дураев вызвал на поединок экс-претендента на титул чемпиона UFC в полусреднем весе, англичанина Даррена Тилла.

«Ты находишься на восьмой строчке рейтинга UFC, я считаю, что это неправильно, так как я могу тебя побить в любое время суток! Я должен быть на твоём месте! Дана Уайт, я надеюсь, ты услышишь моё обращение и организуешь этот бой! Я обещаю, что финиширую его в первых двух раундах!» — написал Дураев на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Альберта Дураева в «Инстаграме».

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев предложил Тиллу потренироваться вместе, чтобы помочь ему в борьбе.