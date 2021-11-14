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Польский боец ММА Матеуш Лазовски погиб в горах

Польский боец ММА Матеуш Лазовски погиб в горах
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Боец ММА Матеуш Лазовски погиб из-за несчастного случая в горах, что подтвердила пресс-служба промоушена АСА, где Лазовски раньше выступал. По предварительной информации, 35-летний польский спортсмен сорвался и упал с большой высоты.

«Мы получили трагическую новость, связанную со вчерашним происшествием. Вся команда ACA выражает соболезнования семье и родственникам Матеуша Лазовского. Покойся с миром», — написала пресс-служба АСА в «Инстаграме».

На счету Лазовского шесть профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств. Он одержал три победы — одну нокаутом и две судейскими решениями. В своём последнем бою, который состоялся 11 сентября 2021 года, Матеуш проиграл соотечественнику Патрику Дубиле.

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