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Пётр Ян назвал Александра Усика лучшим боксёром современности

Пётр Ян назвал Александра Усика лучшим боксёром современности
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, кого он считает лучшими боксёрами современности.

«Мне очень импонирует Усик и его бокс. Когда ты берёшь на себя такие обязательства, обязанности перейти из одного веса, где ты чемпион, в более высокую категорию и там завоевать титул — это очень мощный момент.

Следующий Канело, вот он недавно как раз боксировал. Он тоже красавец. Нравится его подход и отношение к делу. И вроде по жизни он нормально себя ведёт, чётко у него всё. Головкина можно поставить в этот рейтинг четвёртым или пятым. Ещё Василия Ломаченко можно добавить, хороший боксер», — сказал Ян на пресс-конференции на RCC.

Последний поединок Ян провёл на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена, после чего и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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