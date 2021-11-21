Бен Аскрен: я борюсь лучше Хабиба. Его никто не испытывал в этом компоненте

Знаменитый боец ММА Бен Аскрен заявил, что его навыки борьбы лучше, чем у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Американец отметил, что у россиянина в соперниках никогда не было топовых борцов.



«Если мы будем бороться с Хабибом, я думаю, что буду лучше него. Нурмагомедова никто не испытывал в этом компоненте. Может, я ошибаюсь, но если говорить о тех, кто мог бы забороть Хабиба, то я точно в списке. Вдобавок, у меня было бы преимущество в габаритах.



К сожалению, Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня. Если бы мне сказали, что Хабиб хочет побороться со мной, я прибежал бы уже на следующий день», — приводит слова Аскрена Middle Easy.



Напомним, что Нурмагомедов закончил карьеру без единого поражения с рекордом 29-0.