Бен Аскрен: я борюсь лучше Хабиба. Его никто не испытывал в этом компоненте

Знаменитый боец ММА Бен Аскрен заявил, что его навыки борьбы лучше, чем у бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Американец отметил, что у россиянина в соперниках никогда не было топовых борцов.
«Если мы будем бороться с Хабибом, я думаю, что буду лучше него. Нурмагомедова никто не испытывал в этом компоненте. Может, я ошибаюсь, но если говорить о тех, кто мог бы забороть Хабиба, то я точно в списке. Вдобавок, у меня было бы преимущество в габаритах.
К сожалению, Хабиб никогда не дрался с борцами высокого уровня. Если бы мне сказали, что Хабиб хочет побороться со мной, я прибежал бы уже на следующий день», — приводит слова Аскрена Middle Easy.
Напомним, что Нурмагомедов закончил карьеру без единого поражения с рекордом 29-0.
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