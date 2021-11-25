Боец ММА Асхаб Магомедов отрицает причастность к стрельбе в Москве

Боец смешанных единоборств Асхаб Магомедов прокомментировал видео со стрельбой в Москве, которое он опубликовал в своём «инстаграме».



«Что там такого? Едет машина, едет брат мой за рулем. Что такого? Я же не за рулем. Я сейчас смотрю новости пишут: «Асхаб Магомедов едет за рулем 200 километров в час». Хотя если они очки наденут или линзы, они увидят, что за рулем сижу не я. Выложили человек 20, а звонят именно мне и спрашивают, почему это выложили. Я не стрелял, ко мне какие претензии? Люди веселились, приезжали. Праздник, наверное, был. Гуляли в компании с друзьями, и молодые ребята — мужчины, можно сказать, — под настроением были, и всё», — цитирует Магомедова «РЕН ТВ».

Напомним, это не первый инцидент с участием Магомедова за последнее время. В сентябре он оказался в центре скандала из-за публикации видео, на котором он избил сослуживца во время прохождения срочной службы в армии.