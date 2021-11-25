Финал Гран-при WBO: Камилов и Хасиев поспорят за титул WBO Inter-Continental

Руслан Камилов (11-0-1, 5 КО) и Дмитриев Хасиев (12-2-2, 6 КО) проведут десятираундовый бой в рамках Вечера бокса RCC Boxing Promotions, на кону будет стоять пояс WBO Inter-Continental. Поединок также станет финалом Гран-при WBO в суперполулегком весе и позволит победителю войти в тройку рейтинга по миру. Встреча пройдет 11 декабря на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге.

Непобежденный Руслан Камилов продолжает свой поход к вершине мирового бокса. Занимающий седьмую строчку в мировом рейтинге WBO в весовой категории до 59 кг, Камилов также является обладателем пояса WBO Inter-Continental, который будет стоять на кону во встрече с Хасиевым. Этот титул Руслан завоевал еще в декабре 2020 года, когда уверенно прошел Никиту Кузнецова. После этого Руслан стал участником Гран-при WBO и уверенно дошел до финала: в 1/4 финала досрочно был повержен Евгений Чупраков, а в полуфинале по очкам пройдет Станислав Калицкий. Теперь у Руслана есть шанс войти в мировой топ-3 и претендовать на бой с Шакуром Стивенсоном за пояс чемпиона.

У Дмитрия Хасиева дорога к успеху пока складывается чуть сложнее. Есть пара поражений, в том числе одно досрочное от Эльнура Абдураимова в марте 2019 года. Но в Гран-при WBO Дмитрию сопутствовал успех. Он досрочно завершил бои с Красношеиным и Маему в свою пользу. Несмотря на чуть менее впечатляющий рекорд, Дмитрий занимает соседнюю с Русланом строчку всемирного рейтинга: Камилов на 38-й строчке, а Дмитрий — на 39-й. Сейчас по версии WBO его нет в топ-15, но победа в бою с Камиловым позволит ему взлететь в десятку.